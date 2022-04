Bracconiere arrestato a Ischia: in casa un arsenale per cacciare uccelli

I carabinieri forestali della stazione di Casamicciola hanno arrestato per detenzione di arma clandestina un 42enne ischitano. È stato sorpreso mentre in aperta campagna ricaricava alcune trappole disposte sul terreno per la caccia di uccelli. I militari hanno poi perquisito un piccolo rifugio in cemento nel quale il 42enne aveva custodite 800 munizioni e 20 trappole.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Reti per catturare gli uccelli, nel Napoletano denunciato un... L'AQUILA Volpe torturata e uccisa: scatta l’allarme rosso nel Parco. Il... I CONTROLLI Trappole per gli uccelli nel Parco del Vesuvio: salvata una ghiandaia

E ancora: due fucili con matricola abrasa, una canna di fucile con matricola abrasa e due richiami illegali. Finito in manette il 42enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Sequestrato il materiale rinvenuto.