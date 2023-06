Bradisismo, esperti a confronto Il sindaco di Pozzuoli: al lavoro

Parola d’ordine: non farsi trovare impreparati. Di fronte all’evoluzione del fenomeno del bradisismo, il workshop di oggi dedicato ai ricercatori scientifici all’Auditorium di Bagnoli futura ha messo in risalto l’importanza del lavoro sinergico per meglio fronteggiare la pericolosità della caldera flegrea dopo 11 anni di livello di allerta gialla. Alcuni dati emersi: dal 1 maggio 885 sismi, 50 terremoti al giorno raggruppati in sciami al di sopra dei 3 km di profondità, le emissioni di CO2 della Solfatara sono di tremila tonnellate al giorno e si registrano deformazioni del suolo di circa 15 millimetri al mese, in particolare al rione Terra.

E’ evidente l’accumulo e il trasferimento di magma rispetto all’ultima eruzione del 1538 con il settore orientale della zona flegrea più a rischio di quello occidentale, con attività sismiche concentrate tra Solfatara, Pisciarelli, via Antiniana e Agnano e il tratto di mare del golfo di Pozzuoli fino a Bacoli: «Non bisogna però allarmare la popolazione - ha spiegato Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli - oggi il bradisismo si sta facendo sentire maggiormente ma non deve suscitare grandissime preoccupazioni.

La popolazione deve sapere che il fenomeno è monitorato 24 ore al giorno dalle migliori professionalità e competenze che hanno sotto controllo un fenomeno unico al mondo».



«Gli studi - ha dichiarato Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento vulcani INGV - mostrano la necessità dell’interazione tra tutte le competenze per realizzare i migliori scenari di evoluzione a medio e breve termine». Per Titti Postiglione, vice capo dipartimento della Protezione civile “si può fare ancora di più per ottimizzare il lavoro di squadra orientato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul rischio”.

Sono intervenuti i relatori Mauro Di Vito, Roberto Isaia, Giovanni Macedonio, Augusto Neri, Valerio Acocella, Mauro Rosi, Lucia Pappalardo, Eleonora Rivalta, Luca De Siena, Stefano Carlino, Giovanni Chiodini, Antonella Amoruso, Francesco Casu, Fabio Sansivero, Sergio Guardato.