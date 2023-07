Caldo record a Napoli, bollino rosso anche domani

Il bollettino sulle ondate di calore dal ministero della Salute che prende in considerazione 27 città italiane. A subire l'effetto di temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Unica città arancione oggi è Genova (massimo livello di rischio solo per la popolazione più fragili come anziani, bambini e portatori di malattie croniche). La situazione sta migliorando solo al nord. Oggi bollino giallo (stato di pre-allerta) per Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona che domani e dopodomani rientreranno finalmente alla normalità (bollino verde, nessun rischio).