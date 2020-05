Ha mimato in videoconferenza il gesto del taglio della gola nei confronti del pm della Dda di Napoli Maria Di Mauro e di un maresciallo dell'Arma dei carabinieri testimone in un processo a suo carico. Autore del gesto è Gianluca Troise, esponente del clan Polverino di Marano, in carcere da oltre un anno con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un commerciante.

La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti, che hanno relazionato sul caso e aperto un apposito fascicolo. Troise è un elemento di spicco della criminalità maranese: qualche anno fa fu condannato in primo grado per l'omicidio di Luigi Felaco (avvenuto in un caseificio di Calvizzano), ma fu poi assolto in appello.

