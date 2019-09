Capri-Napoli, promessa di matrimonio ai Faraglioni

Giovedì 5 Settembre 2019, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2019 18:42

Ha scelto un modo originale e romantico per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo, complici i faraglioni di Capri.Promessa di matrimonio in mezzo al mare all'ombra: succede anche questo alla vigilia della 54esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, la gara internazionale in programma sabato 7 settembre con partenza da Le Ondine Beach Club e arrivo al Circolo Canottieri Napoli. Il nuotatore macedone Aleksander Ilieviscki, alla quarta partecipazione alla Maratona del Golfo, ha approfittato della consueta gita in barca in programma a Capri insieme all'organizzazione della Eventualmente Eventi & Comunicazione e dell'atmosfera romantica data dal passaggio in mezzo ai faraglioni, per estrarre un anello e chiedere alla fidanzata, Slavika Popovska, di sposarlo.Lacrime di gioia dalla giovane, che ha messo l'anello al dito e baciato il fidanzato tra gli applausi degli altri presenti, atleti, tecnici e componenti del comitato organizzatore.