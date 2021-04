Capri zona gialla, lento ritorno alla normalità con i primi tavolini nei bar in Piazzetta

Dalle prime ore di stamane quando anche Capri ha cambiato colore, passando alla zona gialla, in Piazzetta sono riapparsi i tavolini all'esterno dei primi due bar che hanno riaperto. A fare da apripista il Piccolo bar e il bar Tiberio che hanno riaperto i battenti per accogliere la loro clientela secondo le norme e i distanziamenti tra i tavolini esterni.

Finalmente da questa mattina i capresi sono tornati a sorseggiare il caffè nel salotto del mondo che d’ora in avanti si spera possa riprendere le sue forme abituali fatte di ombrelloni colorati, gitanti e habituè. Un primo passo verso la tanto attesa normalità e verso la ripartenza della stagione turistica che dovrebbe essere avviata a tutti gli effetti dai primi di maggio con le aperture dei primi lidi, ristoranti ed hotel e l’arrivo dei primi turisti.

Rientro in aula verso il 100% anche per gli alunni delle superiori dell’Axel Munthe ad Anacapri con i ragazzi che diligentemente sono entrati scaglionati nelle loro aule animando il via vai mattutino all’ingresso dell’ edificio scolastico.