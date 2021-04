Campania zona gialla, a Napoli i paletti diventano tavolini all’aperto: «Ci adattiamo per lavorare»

Paletti trasformsti in tavolini all’aperto. Succede alla Pignasecca, borgo mercatale del centro storico che si organizza così per la riparatura tanto attesa. Molti esercenti, infatti, non avrebbero modo di lavorare, in quanto l’ordinanza concede di consumare solo all’aperto. Le foto sono virali sui social.

«Non c’è da sorridere – reclama un utente – è un’occupazione di suolo pubblico, un'appropriazione indebita, il paletto è di proprietà del Comune. Ed è pure un'infrazione al codice della strada, insomma se i vigili volessero vedere potrebbero elevare delle multe esagerate, piuttosto si dovrebbe smettere di dare le limitazioni a chi vuole e deve lavorare. Sia un locale chiuso che aperto devono poter lavorare nel rispetto delle regole. Basta con questi divieti assurdi che distruggono solo l'economia».

Per il consigliere Pino De Stasio della Seconda Municipalità «è necessario dare la possibilità a tutti gli esercenti di poter riporre fuori le proprie attività almeno due tavolini, per di escludere alcuni esercenti in questa delicata fase di riapertura».

Ma c’è chi, in parte, giustifica gli esercenti della Pignasecca: «È chiaro che è un illecito – reclama Andrea – ma il momento è davvero difficile ed alcun attività sono in ginocchio. Bisognerebbe garantire in questo periodo un po' di dignità anche a chi non ha la possibilità di ospitare all’esterno, la situazione è davvero critica».