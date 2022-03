Baby gang semina il panico a Casalnuovo, ​15enne aggredito finisce in ospedale

In queste ultime settimane, a Casalnuovo il fenomeno delle baby gang si sta espandendo più che mai, in piena linea con l’indagine condotta dall’Osservatorio nazionale sull’adolescenza secondo cui il 6,5% dei minorenni ormai fa parte di una banda, il 16% ha compiuto atti vandalici e 3 ragazzi su 10 sono stati coinvolti in una rissa.

Nel comune situato a nord di Napoli, è attiva una baby gang che ha compiuto ripetuti atti vessatori ai danni di un ragazzo di 15 anni. I soprusi, che vanno avanti da mesi, sono culminati in un’aggressione particolarmente violenta avvenuta ieri pomeriggio in piazza Padre Pio.

Il ragazzo è stato infatti avvicinata dalla banda che gli ha sottratto il telefono e l’ha aggredito fisicamente, procurandogli diverse ferite. I passanti - che hanno assistito alla scena - hanno avvertito il 118 che, giunto sul posto, ha poi condotto la vittima al pronto soccorso più vicino.

La stessa baby gang continua a seminare panico tra i cittadini. «Io e mio figlio siamo stati aggrediti. Io ho avuto un trauma cranico, mio figlio 3 punti in testa. Basta!», ha infatti dichiarato una donna residente a Casalnuovo.