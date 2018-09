Castellammare, camion si incastra: un'ora di caos in pieno centro

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il mezzo e poter riaprire la strada. Dopo vari tentativi, sono state sgonfiate le ruote sul lato sinistro e, con la raschiatura di una parte di intonaco, il camion per il trasporto alimentare è stato disincastrato. Le operazioni sono state seguite da centinaia di curiosi, sia dal vivo che sul web, grazie alla diretta della pagina Facebook Sos Stabia.

Venerdì 7 Settembre 2018, 21:41

Castellammare. Il camion si incastra sotto ad un balcone: un'ora di caos in pieno centro. È accaduto stasera a Castellammare, dove il furgonato si è sbilanciato in via Pietro Carrese, dove è rimasto incastrato.