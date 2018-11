Catacombe San Gennaro, il blitz di Ravasi che spaventa la Sanità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Novembre 2018, 23:07 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 23:08

Una nuova convenzione per disciplinare i rapporti tra la commissione di archeologia pontificia e la diocesi di Napoli: al centro dell’accordo la gestione delle catacombe di San Gennaro e quelle di San Gaudioso, raro esempio di solidarietà e, insieme, valorizzazione di un territorio a rischio. Un passo indietro è d’obbligo. Era il 2006 quando - in uno dei quartieri dove la convivenza tra differenze socio-culturali e risorse artistiche è particolarmente complessa - nacque la cooperativa La Paranza. Ovvero: un gruppo di giovani innamorati di questa città deciso a creare un modello di economia sociale basato sui valori dell’altruismo, della cooperazione e dell’ospitalità. Dopo aver ottenuto la gestione delle catacombe di San Gaudioso, nel 2008 i giovani de La Paranza, tenaci e determinati all’inverosimile, vinsero un bando storico-artistico che consentì loro anche il recupero di quelle di San Gennaro, le prime al mondo a essere accessibili a non vedenti e disabili. Un successo straordinario al punto che i visitatori in pochi anni sono quintuplicati sviluppando un’economia sociale che ha dato vita a una vera e propria rete di cooperative e artigiani.LA CONVENZIONEMa torniamo all’accordo - come si legge in un comunicato inviato dalla Curia - ufficializzato ieri mattina al termine di un incontro in episcopio tra i due cardinali: Crescenzio Sepe e Gianfranco Ravasi, presidente del dicastero della curia romana che, tra gli obiettivi, ha quello ambizioso di promuovere e valorizzare i complessi catacombali che gli sono affidati. «Nel corso della conversazione - scrivono i vertici di largo Donnaregina - sono state esaminate alcune situazioni che riguardano l’intero settore con particolare riferimento alle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso per la cui gestione, nel 2009, venne sottoscritta una convenzione tra la commissione e l’arcidiocesi di Napoli».LA SCADENZAUn accordo agli sgoccioli, in corso di trattativa, le cui condizioni - come anticipato ieri da Repubblica - sono state ridiscusse nel corso dell’incontro tra Sepe e Ravasi. Entrambe le parti sono consapevoli che qualcosa è da cambiare. «Tenuto conto della particolare attenzione che la Commissione pontificia sta riservando alle catacombe in Italia - si legge ancora nella nota della Curia di Napoli - si è giunti alla determinazione di rinnovare il rapporto di collaborazione attraverso una nuova convenzione che tenga conto delle attuali esigenze e consenta una migliore gestione e fruizione delle catacombe, seguendo gli orientamenti dettati da Papa Francesco».