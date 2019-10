Martedì 22 Ottobre 2019, 17:22

Una 55enne napoletana è stata investita da uno scooter, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale Cardarelli, si trovava su via Orazio, di fronte la clinica Mediterranea quando è stata colpita dal centauro, un 15enne napoletano che si è fermato a prestarle soccorso.L' investimento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi e la vittima ha riportato contusioni e traumi anche costali ma non ha necessitato del ricovero ospedaliero e dopo le cure al pronto soccorso, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali della sezione Infortunistica Stradale comandata da Antonio Muriano che, recentemente, hanno riscontrato l'alta incidenza di investimenti pedonali nell'ambito degli incidenti stradali a Napoli. In particolare molti pedoni, vittime di investimenti, sono stati travolti mentre attraversavano sulle apposite strisce pedonali, come accaduto stamattina a Posillipo.l dati dell'Infortunistica della polizia municipale evidenziano che quasi la metà degli incidenti più gravi riguarda i pedoni. Nel 2018 sono stati 31 gli incidenti mortali in città di cui 12 investimenti pedonali che in media hanno coinvolto persone tra i 60 e gli 80 anni.