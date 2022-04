Colpi d'arma da fuoco al rione Iacp di Caivano, due uomini feriti: sono gravi

Ancora una serata di terrore a Caivano nei pressi del rione Iacp. Poco dopo le 18, l’esplosione di colpi d’arma da fuoco ha richiamato l’attenzione dei residenti diffondendo il panico. Prima la paura e poi le urla. In molti hanno preferito barricarsi in casa piuttosto che scendere in strada a vedere. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero rimasti feriti due uomini di trent'anni. Sono stati trasportati per un primo soccorso all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e poi trasferiti al Cardarelli di Napoli. Le loro condizioni sarebbero complesse. Le forze dell’ordine, al momento, non hanno escluso nessuna pista. Le prossime ore saranno decisive per fare chiarezza.

A pochi passi dalle piazze di spaccio, ancora una volta, diventano protagonisti spari, sangue e violenza. Solo qualche ora fa, al Parco Verde era stato in visita il procuratore generale di Napoli Luigi Riello per manifestare la sua solidarietà a don Maurizio Patriciello, destinatario di ben due episodi intimidatori e finito sotto scorta.