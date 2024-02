Napoli, controlli ai Quartieri Spagnoli: identificate 24 persone

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ai Quartieri Spagnoli e in via Toledo.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 24 persone di cui due denunciate per inosservanza degli obblighi del Dacur e tre sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Ancora, gli operatori, in vico Mattonelle, hanno rinvenuto in un pianerottolo condominiale, una pistola Franchi cal. 7.65 con otto cartucce, risultata essere provento di furto.