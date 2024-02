Napoli, arrestato nel Rione Berlingeri un 28enne con oltre mezzo chilo di droga

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monte Tifata, hanno notato un uomo che, nei pressi di un motociclo, alla vista degli operatori, ha tentato di liberarsi di cinque involucri facendoli scivolare a terra congiuntamente alle chiavi del mezzo, ma è stato immediatamente raggiunto e controllato. Quest’ultimo, all’interno del vano dello scooter, celava 181 dosi di marijuana, cinque buste con la stessa sostanza stupefacente e 42 pezzi di hashish; pertanto lo stesso, un 28enne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli stessi operatori, poco dopo, in via Abate Desisderio, hanno controllato una persona a bordo di un’auto che, sin da subito si è mostrata insofferente al controllo di polizia.

L’uomo, alla guida del veicolo, è stato trovato in possesso di quattro bustine di marijuana e una stecca di hashish e, pertanto, è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.