Napoli, minacciava e perseguitava una 31enne: arrestato un uomo di 41 anni

Mercoledì 31 gennaio i militari della Stazione Carabinieri di Napoli-Borgoloreto per delega del Procuratore della Repubblica hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli che tratta procedimenti afferenti “violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” a carico di un 41enne già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, ritenuto gravemente indiziato in ordine ai reati di atti persecutori e tentata estorsione ai danni di una ragazza 31enne.

L’indagato, con condotte reiterate nel tempo, minacciava e molestava una conoscente, transitando o sostando ripetutamente nelle adiacenze del luogo di lavoro della vittima, seguendola in ogni suo spostamento, minacciandola di morte nonché tentando di estorcerle una ingente somma di denaro con minaccia e violenza, provocando alla giovane donna un perdurante stato di ansia e di paura e ingenerandole un fondato timore per la sua incolumità.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia sporta dalla vittima presso la Stazione Carabinieri di Borgoloreto che ha riferito le minacce e molestie che subiva reiteratamente da un soggetto al quale aveva opposto un netto rifiuto alla proposta di intraprendere una relazione con lui.

Le dichiarazioni della vittima, riscontrate anche attraverso persone informate sui fatti, hanno permesso di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’uomo attualmente ristretto in ordine ai delitti di grave allarme sociale.