Sei termoscanner per l’ingresso in Procura e Tribunale. Pochi minuti fa sono stati provati per dare inizio alla cosiddetta fase due dell'emergenza coronavirus. I primi a testare i termoscanner è stato il pg Luigi Riello e il presidente di corte di appello Giuseppe De Carolis. Poi è toccato agli avvocati (Tafuri) e agli altri vertici dell’ufficio, tra cui il procuratore Melillo.

Ultimo aggiornamento: 10:31

