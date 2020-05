Coronavirus e rientri in Campania, pronti 10mila kit per i test rapidi

Coronavirus, l'Unità di crisi della Regione Campania comunia che è stato fornito il materiale per supportare le 7 Aziende Sanitarie della Campania e la Protezione Civile nelle misure di controllo che verranno messe in campo dal 4 maggio presso i caselli autostradali, le stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali.

LEGGI ANCHE Fase due in Campania, De Luca chiede i nomi dei passeggeri in arrivo su treni e aerei



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle singole Asl sono stati forniti: 10.0001.000(da fornire alla utenza che arriva in Campania laddove sprovvista o ne avesse necessità), e in aggiunta alle forniture già previste: 70 rilevatori di temperatura a distanza (termometri), altre 5mila mascherine FFP2, 2.000 tute in Tnt, 2.000 tute rischio biologico, 500 visiere di protezione, 200.000 guanti monouso.