LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 23:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crispano - Primo caso di coronavirus a Crispano. Ad annunciarlo è il sindaco, Michele Emiliano, che dalla sua pagina Facebook scrive: «Purtroppo sono stato contattato dalla direzione dell'Asl per la conferma. Sono qui al Comune, al Centro operativo comunale che abbiamo organizzato per gestire l'emergenza e sono in attesa di notizie sugli eventuali spostamenti e ricostruzione dei contatti».«Continuo a ricordarvi ogni giorno che andare in giro senza delle valide e precise motivazioni è un reato, ma è ancora di più un atto scellerato contro voi stessi e contro la salute pubblica».su un post scriveva: «Stamane c'è troppa gente in giro, lo ripeto ogni giorno ma ancora notiamo auto e persone a piedi che vivono spensieratamente la città come se non ci fosse una gigantesca emergenza da fronteggiare. Congiuntamente all'assessore all'Ambiente, Michele Vitale, la settimana scorsa si è proceduto alla sanificazione e pulizia del territorio. E come ulteriore misura straordinaria, insieme al sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo, si è disposta la chiusura del cimitero, poiché un'area troppo vasta e difficile da controllare.che attualmente si trova a casa, e da qui seguirà il protocollo di cure, commenta Emiliano: «Siamo vicini a lui e alla sua famiglia. L'ho sentito ed è assolutamente tranquillo, gli ho manifestato tutta la solidarietà mia e della cittadinanza'. Intanto pugno duro della municipale, solo stamane 7 denunce e sanzioni per violazione di norma 650. Conclude il sindaco: 'Ho scritto al prefetto di Napoli per chiedere un aumento delle forze sul territorio. Ho pochissime unità e spero questa mia richiesta possa essere presa in esame».