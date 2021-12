Covid Campania, 2.297 positivi e 16 morti: cala l'indice di contagio (4,31%), più ricoveri

Coronavirus in Campania, scende l'indice di contagio ma aumenta il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. L'Unità di crisi della Regione segnala 2.297 positivi su 53.202 test, 989 più di ieri con 32.049 tamponi processati in più. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 4,31%, in netto calo rispetto al 6,18% registrato ieri.

APPROFONDIMENTI LUNGHE FILE Tamponi, farmacie prese d'assalto: code da Roma a Milano,... RECANATI Focolaio alla festa di matrimonio, gli sposi costretti a rinunciare... IL CASO Terza dose "vietata" a 4 milioni di ragazzi: cosa succede...

Si contano altri 16 morti, 6 nelle ultime 48 ore e 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri: sale così a 8.368 il numero delle vittime dall'inizio della pandemia. I pazienti ricoverati sono 29 in terapia intensiva, 2 meno di ieri, e 458 in degenza, 19 più di ieri.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link

http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html.