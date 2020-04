Terzo deceduto per Coronavirus a Casoria. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Raffaele Bene: "Ho avuto purtroppo notizia del decesso di un nostro caro concittadino. Risultato positivo al tampone è stato in isolamento ospedaliero fin dal primo momento. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia". Sessantadue in totale i contagiati in città. Quarantasei ancora alle prese con il virus. Sedici i guariti.



