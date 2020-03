​Coronavirus, torna a casa l'insegnante prima contagiata a Striano

LEGGI ANCHE

E' tornata a casa la donna che per prima fu affetta dada coronavirus a. L'insegnante di 47 anni fu ricoverata lo scorso 2 marzo all'ospedaledi Napoli, dopo essere passata per il Martiri del Villa Malta di Sarno.Quasi venti giorni di degenza, dunque, con miglioramenti costanti: dopo le prime difficoltà respiratorie, la donna ha iniziato a stare meglio, fino alle dimissioni di queste ultime ore. Ora l'insegnante si trova presso la sua abitazione, in un condominio di Striano che pure fu messo interamente in quarantena. E' in compagnia del marito e del figlio: "Abbiamo passato momenti brutti, ci ha aiutato la fede", le prime parole della famiglia