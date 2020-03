Coronavirus a Napoli, lunedì riaprono i municipi di Barra e San Giovanni dopo la sanificazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sedi municipali di San Giovanni a Teduccio e Barra, nella periferia orientale di Napoli, riapriranno al pubblico lunedì 23 marzo. Questa mattina gli edifici in via Atripaldi e in corso Sirena sono stati interessati da interventi di sanificazione straordinaria dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi per l'ingresso di due cittadini provenienti dal Settentrione.A richiedere l'igienizzazione dei locali è stato il presidente della VI municipalità del Comune di Napoli, SalvatoreBoggia. Le sedi dei due quartieri di Napoli Est sono state chiuse mercoledì scorso su disposizione del direttore per eliminare ogni eventuale possibilità di contagio da Covid-19, il terribile virus che ha provocato già migliaia di decessi e interessato tutte le regioni del Paese.Oggi gli operatori della Napoli Servizi, azienda municipalizzata del Comune di Napoli, hanno proceduto agli interventi così da garantire la sicurezza dei dipendenti e degli utenti che accedono alle sedi istituzionali. Da lunedì le strutture riapriranno col rispetto delle misure già adottate in precedenza: si lasciano accedere solo poche persone di volta in volta così da poter rispettare la distanza di almeno un metro, così come previsto dai decreti governativi in materia di prevenzione contro il Coronavirus. Molti dei servizi demografici sono accessibili anche attraverso il sito web istituzionale del Comune di Napoli.