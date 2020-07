Covid, 30enne positiva: a Marano torna la paura

Tampone positivo per una 30enne e a Marano torna l'incubo Covid-19. La donna, che è in quarantena per precauzione, vive in una delle strade del centro cittadino. L'Asl sta monitorando costantemente la situazione. A Marano si sono registrati, dall'inizio della pandemia, circa 90 casi. Il comune, tra i più colpiti della provincia, era stato dichiarato Covid free pochi giorni fa. Il precedenter caso, verificatosi un mese fa e che aveva destato preoccupazione, fu quello della bimba di otto anni contagiata durante i festeggiamenti per un battesimo. In quell'occasione fu disposta la quarantena anche per uno studente del liceo che aveva partecipato alla stessa festa.

Ultimo aggiornamento: 17:08

