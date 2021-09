Covid in Campania, De Luca: «Se vacciniamo gli studenti sarà un anno scolastico sereno»

«Grande senso di responsabilità. Se vacciniamo anche la popolazione studentesca, allora potremmo avere un anno scolastico in grande serenità. Cominciamo in presenza ma per continuare, dobbiamo essere responsabili» . Questo l'appello che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca fa a tutti per un anno scolastico da vivere in serenità. «Abbiamo fatto una riunione importante con i dirigenti scolastici qualche giorno fa. Abbiamo un elemento di grande tranquillità perché la Campania è la regione più avanzata d'Italia per la vaccinazione del personale scolastico, docente e non. Ma dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per vaccinare gli studenti. Abbiamo ascoltato ieri l'appello appassionato del presidente della Repubblica. Come si fa a non capire che vaccinarsi tutti serve a riprenderci la vita e a tenere aperta l'economia del nostro Paese per evitare di dover chiudere tra due mesi bar, ristoranti, fabbriche, attività commerciali?».

