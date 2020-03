Cuma, rifiuti e scarti edili abbandonati nella necropoli romana

Rifiuti e scarti edili abbandonati accanto ad antiche tombe d’epoca romana. È la triste istantanea circa un’ importante area della necropoli di Cuma, fuori dal parco archeologico ma dove si concentrano, in pochi metri, mausolei di pregio.

E proprio accanto alle antiche testimonianze del passato, dove un tempo venivano inumati i membri delle famiglie illustri dell’antica Cuma, qualcuno, approfittando della scarsa visibilità, ha sversato rifiuti - si nota anche un portabagagli e residui di batterie pirotecniche - e ancora scarti edili, abbandonati in sacche di plastica a ridosso dei monumenti.



L’area dellasi estende tutt’ intorno al perimetro dell’antica città, ma soprattutto nell’area a nord delle antiche mura, raccogliendo sepolcri e mausolei che coprono un vasto arco temporale: del periodo preellenico all'epoca romanaNell ’area archeologica, che costeggiaoggetto degli sversamenti, in particolare, ricadono alcuni tra i più importanti mausolei funerari dell’antica Cuma. Protetta da una cancellata, la celebre e singolare tomba a tholos di epoca sannitica a pianta circolare con cupola su tamburo, fu a lungo utilizzata come ipogeo familiare della nota gens cumana degli Heii. Ancora, poco distante, i resti di un particolare mausoleo d’epoca romana, a cella rettangolare sormontato da una costruzione poligonale, di cui si osserva soltanto la sommità. Nel 1853 la sua scoperta suscitò un grosso clamore: al suo interno furono ritrovati i corpi di un uomo e di una donna seppelliti con la testa tagliata e sostituita da maschere in cera. Da questo, insolito ritrovamento, il sepolcro fu indicato come Mausoleo delle Teste Cerate.