Cumuli di rifuti in fiamme a ridosso della Villa comunale di Scampia, «Alzare la guardia, potrebbero essere pericolosi»

Martedì 25 Settembre 2018, 16:04

NAPOLI - Un grande rogo di rifiuti a ridosso della Villa comunale di Scampia. Gli ambientalisti napoletani chiedono di non abbassare la guardia.«Solo l’intervento immediato dei volontari della sezione ambiente della base condor - ha dichiarato il Consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli - che hanno visto il fumo e hanno prontamente avvisato Polizia e Vigili del fuoco ha evitato che l’incendio sviluppatosi a ridosso della villa comunale di Scampia in piazza Giovanni Paolo II potesse crescere ancor di più».I cumuli di rifiuti che erano stati accatastati nei giorni scorsi hanno alimentato le fiamme che, probabilmente, sono state appiccate da qualcuno per poter gettare altri rifiuti. Per Borrelli «appare quanto mai improbabile che le fiamme si siano sviluppate ‘naturalmente’ e, quindi, è necessario tenere alta l’attenzione per evitare altri roghi nei prossimi giorni».