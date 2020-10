Chiude via Tirone, disagi per i pendolari diretti alla metro da Marano e Mugnano

Lavori in via Tirone, si preannunciano pesanti ripercussioni sul fronte viabilità. A risentire dell'intervento, che sarà eseguito nell'antica arteria tra oggi e il 30 novembre, i pendolari delle città di Marano e Mugnano che ogni giorno attraversano via Tirone per recarsi alla metro di Chiaiano o nella zona collinare di Napoli.

L'ordinanza di chiusura, la numero 25, ha disposto la chiusura del tratto per lavori alle fogne: «La chiusura della strada - comunica la Protezione civile di Marano - avrà non poche ripercussioni, principalmente nelle prime ore del mattino per i flussi in uscita diretti a Napoli con interessamento del corso Europa».

