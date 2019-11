Incendio a Tiburtina, Napoli Centrale al collasso: ritardi oltre le tre ore sull'Alta Velocità

Sguardi sconsolati verso il tabellone degli arrivi e delle partenze. Anche oggi sul fronte del trasporto ferroviario è una giornata nera. Caos alla stazione di Napoli Centrale. Questa mattina intorno alle 5 c'è stato un incendio alla centralina degli impianti di circolazione a Tiburtina che hanno provocato ritardi a cascata su tutta la rege ferroviaria. Pesantissimi i disagi per l'utenza. I treni hanno accumulati fino a 200 minuti di ritardo. Nella capitale si indaga sull'origine dell'incendio che ha fortemente rallentato il traffico.

A Napoli stazione superaffolata in attesa di partire. I banchi delle informazioni sono stati presi d'assalto. Solo ora il treno dell'Av diretto a Torino con partenza alle 14 non registra nessun tipo di inconveniente. Si spera che nell'arco della giornata i forti rallentamenti su tutta la rete via via vengano azzerati. È questo il secondo guasto a distanza di pochi giorni nella capitale. Prima è toccato a una centralina di controllo a San Giovanni (un guasto non un incendio) ora a Tiburtini. Tutti snodi strategici per la circolazione dei treni ad Alta velocità.

Ultimo aggiornamento: 14:36

