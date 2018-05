Disoccupato "CUB" di Acerra sulla gru del Centro Direzionale: "Da qui non scendo"

Mercoledì 2 Maggio 2018, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2018 08:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acerra. All'alba è salito da solo sulla gru del cantiere del Centro Direzionale di Napoli. Ora si trova appollaiato sulla struttura a oltre trenta metri d'altezza, proprio davanti alla torre del consiglio regionale della Campania. Giovanni D'Errico, 50 anni, è il leader della lotta dei senza lavoro CUB di Acerra, il Consorzio Unico di Bacino di gestione dei rifiuti, rimasti da anni privi di salario e senza incarichi. "Da qui non scendo", ha urlato D'Errico una volta salito sulla gru. Oggi pomeriggio il consiglio comunale di Acerra si riunirà per votare una delibera che avrà il semplice scopo di chiedere alla Regione Campania di alzare la percentuale di lavoratori acerrani da assorbire nei bacini regionali "ATO". Questo allo scopo di far reclutare il maggior numero possibile di senza lavoro provenienti dal consorzio "CUB", ormai in liquidazione. "Comune di Acerra e Ragione Campania - lamenta però D'Errico - fanno lo scaricabarile con il risultato che la nostra situazione non cambierà. Il Comune intanto se ne lava le mani facendo una delibera di richiesta alla Regione ma non vuole fare niente di concreto per avviare progetti e iniziative in grado di dare un segnale positivo sul fronte della lotta territoriale alla povertà e alla disoccupazione. Dal canto suo poi la Regione sta a guardare e non avvia piani credibili finalizzati al riutilizzo di coloro che hanno perso il lavoro proprio stando alle sue dipendenze".