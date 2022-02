Napoli, la protesta dei disoccupati a palazzo San Giacomo: «Non ci sono più scuse, le istituzioni devono agire»

Un presidio permanente davanti palazzo San Giacomo, sede del Muncipio di Napoli, fino a quando le istituzioni non daranno risposte concrete alla vertenza dei disoccupati. È questa l'obiettivo degli aderenti al “Movimento di lotta disoccupati 7 novembre” che hanno occupato lo spazio antistante il municipio.

«Oramai - hanno spiegato uno dei portavoce al megafono - non ci sono più scuse e con le risorse del pnrr, le risorse della misura G.O.L. e l'accordo sulla sicurezza integrata firmato in Prefettura con il Comune, il Ministero e Regione possono definitivamente partire i corsi di formazione, occupazione e progetti di lavoro socialmente necessario». In mattinata i manifestanti hanno raggiunto la vicina sede dell' agenzia delle entrate dove hanno esposto uno striscione denunciando come la crisi economica e gli annunciati aumenti in bolletta di fonti energetiche e beni primari graveranno ulteriormente sui ceti sociali più deboli. «Nei prossimi giorni - hanno anticipato i manifestanti - sempre partendo dal presidio di piazza Municipio, ci saranno altre iniziative con il coinvolgimento anche di precari e studenti».