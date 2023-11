Napoli, disoccupati in piazza: fumogeni davanti al San Carlo

Alcune centinaia di disoccupati hanno percorso in corteo le strade del centro di Napoli, chiedendo «soluzioni concrete» al tavolo che si sta riunendo in prefettura con il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. I manifestanti, appartenenti al 'Movimento 7 Novembre' e altre sigle, chiedono l'avvio di percorsi per l'inserimento occupazionale e sollecitano decisioni concrete ai rappresentanti istituzionali che si incontrano nel palazzo di Governo.

Reggendo uno striscione con la scritta «Gli impegni assunti vanno mantenuti» i disoccupati hanno acceso fumogeni davanti al teatro San Carlo, per poi fermarsi in piazza del Plebiscito, davanti alla prefettura, per attendere gli esiti del tavolo.