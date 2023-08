Un fondo Anci per avviare i giovani disoccupati al lavoro

NEXT generation, dream on: è questo il nome del progetto promosso dall'amministrazione comunale di Monteforte Irpino e finanziato da ANCI per un importo complessivo di € 41.500, a cui si sommano i 1500€ messi a disposizione dall’associazione Danilo D’Argenio RealDaddy, per la valorizzazione dei talenti locali e i 5000€ di cofinanziamento.

Il sindaco Costantino Giordano ha accolto con entusiasmo la notizia: “Mi complimento con tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato. Un finanziamento importantissimo perchè ci permette di valorizzare i nostri giovani con una serie di iniziative importanti. In un momento particolarmente critico per i giovani e il lavoro, investiamo con convinzione nell’orientamento formativo per i nostri ragazzi. Grazie ad ANCI per aver voluto premiare questa nostra progettualità”.



L'assessore alle Politiche Sociali, Giulia Valentino, ha ringraziato il responsabile del VI settore, Fulvio Manganiello, per l’impegno profuso in fase di progettazione: “Un lavoro certosino, quello dei nostri uffici, che ci ha permesso di realizzare una progettualità ricca, onnicomprensiva, capace di pensare ai nostri giovani ma di guardare con occhio attento anche alla fascia di anziani che ha bisogno di aiuto, ad esempio, nell’attivazione dello SPID, nel pagamento delle utenze e tanto altri.

Il consiglieri con delega alle politiche giovanii e alle associazioni, Angelo Damiano, aggiunge: “Ringrazio anche le associazioni Amici della Biblioteca e APS Danilo D’Argenio RealDaddy, nostri partner in questa straordinaria progettualità dedicata ai giovani montefortesi. Attraverso attività come l’infopoint, ad esempio. riusciamo a dare opportunità di orientamento ai nostri ragazzi ma offriamo anche un servizio alla cittadinanza. Così come i tirocini formativi e la borsa di studio ai più talentuosi permettono di valorizzare l’impegno e la voglia di emergere di tanti giovani e giovanissimi.

Obiettivo del finanziamento di ANCI è creare politiche attive in favore dei NEET, i giovani non occupati e non studenti del territorio. A loro, il Comune di Monteforte Irpino ha pensato in un’ottica di inserimento e orientamento lavorativo attraverso 5 assi di azione.

Il primo, chiamato “COMMUNITY” servirà ad individuare la platea di NEET attraverso una serie di attività rivolte ricreative dedicate a tutti i giovani del territorio e all’utilizzo dei social network.

Il secondo step avverà in collaborazione con Amici della biblioteca, uno dei due partner del Comune di Monteforte in questa fase progettuale: sarà attivato presso i locali di Piazza Umberto I un infopoint completamente dedicato ai giovani e al loro orientamento. Compito degli operatori dell’infopoint sarà quello di fornire informazioni circa i bandi di concorso, i progetti di servizio civile, ma anche le opportunità lavorative e la redazione di curricula.

C’è poi la terza fase, dedicata ai tirocini formativi: grazie alla collaborazione con aziende del territorio sarà infatti possibile attivare dei tirocini che garantiscano accrescimento e inserimento nel mondo del lavoro.

Il quarto asse è invece dedicato all’interazione generazionale: grazie a uno sportello dedicato, all’interno del Comune di Monteforte Irpino, gli anziani potranno rivolgersi agli operatori del progetto per reperire informazioni online e per il disbrigo di pratiche quotidiane da svolgere in rete.

La quinta fase è quella che vede la collaborazione dell’altro partner, l’APS Danilo D’Argenio Real Daddy, che attraverso un cofinanziamento di 1500€ premierà - attraverso borse di studio - i talenti del territorio che dimostreranno di essere meritevoli di un’opportunità.