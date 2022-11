Eav e Anm, sciopero generale di 24 ore del 2 dicembre

Venerdì 2 dicembre, le organizzazioni sindacali Usb e Orsa aderiscono allo sciopero generale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private. Nella stessa data è stata proclamata da Uiltrasporti una seconda azione di sciopero di otto ore dalle 09:00 alle 17:00 dei lavoratori della linea 1, a eccezione del personale di macchina, e da Usb una prima azione di sciopero di quattro ore dalle 11:00 alle 15:00.

Anm informa che l’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia.

Per le funicolari, l'ultima corsa del mattino garantita è alle ore 09:20,il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00 e l'ultima corsa pomeridiana è alle 19:50.

Per la metro linea 1, la prima corsa da Piscinola è alle 06:36, mentre la prima corsa da Garibaldi alle 07:16, l'ultima corsa del mattino garantita da Piscinola è alle ore 09:12 e da Garibaldi alle ore 09:16. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17:12 e da Garibaldi alle ore 17:52. Ultima corsa pomeridiana garantita da Piscinola ore 19:36 e da Garibaldi ore 19:40.

Per le linee di superficie, quindi tram, bus, filobus, il servizio è garantito dalle ore 05:30 alle 08:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa trenta minuti prima dell’inizio dello sciopero per riprendere circa trenta minuti dopo la fine dello sciopero.

L'Ente autonomo Volturno comunica che durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti ed elenca le ultime e le prime partenze in relazione alle diverse fasce di garanzia.

Le motivazioni dei vari scioperi sono elencate sul sito dell'Anm. Lo sciopero di 24 ore riguarda il rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con recupero dell’inflazione reale. Cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, incameramento degli extra-ricavi maturati dalle imprese petrolifere, di gas e carburanti. Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito per disoccupati e sottoccupati. Rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio pubblico attualmente in disuso, a beneficio dei settori popolari e dei lavoratori. Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Fermare la controriforma della scuola e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli stage gestiti dai centri di formazione professionale pubblici e privati. Difesa del diritto di sciopero e riconoscimento a tutte le Oo.Ss. di base dei diritti minimi e dell'agibilità sindacale in tutti i luoghi di lavoro. Introdurre una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza ricorre a nucleare e rigassificatori. L’aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione, la tutela della salute delle donne e per combattere discriminazioni, oppressione nel lavoro, nella famiglia e nella società.

Lo sciopero di otto ore è relativo al mancato riconoscimento nell’accordo sindacale del 02.08.22 per il personale L1 settore circolazione, manutenzione e impianti fissi.

Lo sciopero di quattro ore è per il miglioramento delle condizioni lavorative, organizzative e retributive del personale; rivalutazione indennità domenicale; rivalutazione indennità giornaliera turnisti; aumento del buono pasto e riconoscimento tessere familiari per tutte le categorie; anticipo sulla mensilità di dicembre del premio di risultato del 2022; aumento indennità di condotta e/o manovra; riconoscimento bonus carburante e bonus bollette; riconoscimento al personale Alibus di una indennità maneggio denaro.