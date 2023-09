Eva e Michele, primo matrimonio della Rete Oncologica Campana

Lei si chiama Eva (e come sennò), Eva Iannacone, ed è una radioterapista del Pascale. Lui si chiama Michele, Michele Antonio Capozza, ed è un pediatra oncologo del Pausilipon. Un anno fa, grazie a un progetto, siglato all’interno della Rete Oncologica Campana, di radioterapia pediatrica, tra l’Istituto dei tumori di Napoli e il Santobono-Pausillipon, si conoscono. L’amore per la cura dei più piccoli li fa incontrare, prima soltanto da remoto, via computer e via whatsapp, poi di persona. 3 settembre si sono sposati a Venafro nella città che ha dato i natali a Eva. Se Eva è molisana, anche Michele non è nato a Napoli, ma è originario di san Pancrazio Salentino. I novelli sposi continueranno a vivere nella città in cui lavorano e li ha fatto incontrare. «Per ora abitiamo in una casa in affitto - dice Eva -fintanto che non ci organizziamo per comprarne una nostra, è accaduto tutto molto in fretta. Ma siamo molto felici, i nostri piccoli pazienti ci hanno fatto da testimoni».

Michele Capozza, prima di approdare al Pausilipon si è laureato e specializzato al Gemelli di Roma; Eva ha studiato alla “Sapienza” e prima di arrivare al Pascale ha lavorato a Milano e Bergamo.

Il reparto dedicato alla pediatria, con macchinari altamente all’avanguardia, installati in ambienti colorati, è stato inaugurato al Pascale il 6 gennaio del 2021 dopo un accordo siglato tra l’Istituto dei tumori di Napoli e il Santobono-Pausilipon. Grazie alla collaborazione tra i due Istituti è stato stilato un Pdta del paziente oncologico pediatrico sottoposto a trattamento radiante, redatto e sottoscritto dalle diverse figure professionali coinvolte afferenti all’Int Pascale e all’Aorn Santobono-Pausilipon.

I due Istituti condividono già da tempo un rapporto di reciproca collaborazione, infatti diversi sono gli specialisti del Pascale che effettuano presso Aorn Santobono/Pausilipon interventi chirurgici altamente specialistici, soprattutto in campo Orl/maxillo facciale e ortopedico pediatrico.

E ora il matrimonio tra Eva e Michele, nota colorata in uno scenario spesso a tinte fosche, e destinato a diventare il primo della Rete Oncologica Campana.