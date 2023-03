False donazioni per il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli: "È una truffa"

Sono state scoperte quando sono entrate in un negozio di piazza Dante.

Alcune ragazzine hanno chiesto al responsabile dell'attività commerciale una donazione per il murale di Diego Armando Maradona sito ai Quartieri Spagnoli. Peccato che il giovane conoscesse i gestori delle attività del largo intitolato al campione argentino e diventato negli ultimi anni un vero e proprio luogo di culto.

«Queste ragazze stanno andando in giro per i negozi di Napoli e chiedono soldi per il murale - ha spiegato Susy Esposito, che con il padre Antonio organizza le iniziative legate all'opera di street art - Con la scusa di una donazione e di un'offerta stanno truffando cittadini e turisti. Noi non abbiamo organizzato niente del genere. Nessuna raccolta di denaro. Quindi fate attenzione».

La denuncia dei fatti è giunta in un momento nel quale Napoli e il Napoli stanno vivendo un periodo magico da un punto di vista sportivo. Non solo il murale è diventato un'attrazione per i turisti provenienti da ogni parte del mondo ma l'entusiasmo che circola in città per la possibile vittoria dello scudetto, sta attirando ancora di più i viaggiatori. E con essi anche questi fenomeni di speculazione.