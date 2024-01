Napoli, all'Azienda Ospedalliera Universitaria Federico II open day vaccinale dedicato alle persone con disabilità e particolarmente vulnerabili

Per essere ancora una volta al fianco delle persone con disabilità e particolarmente vulnerabili, seguite presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, mercoledì 10 Gennaio all’edificio 6 nel complesso di Cappella Cangiani è stato organizzato un open day vaccinale ad hoc.

L'Azienda federiciana è infatti hub regionale per l’assistenza medica ospedaliera delle persone con grave disabilità o disturbi del neurosviluppo, vale a dire punto di riferimento per tutte le attività di prevenzione, diagnosi e cura.

“La persona al centro” è il messaggio chiave dell’open day, coordinato della dott.ssa Emma Montella, referente aziendale del piano vaccinale, durante il quale sia i pazienti che i caregiver potranno vaccinarsi. L’iniziativa rappresenta la prima tappa delle attività assistenziali del progetto D.A.M.A, guidato dalla dott.ssa Paola Magri, che prevede l’organizzazione di percorsi dedicati alle persone con disabilità, per favorire l’accesso alle necessarie prestazioni specialistiche. Un progetto che si avvale di una rete nazionale che, partita da Milano, si estende oggi in tutta Italia con servizi ospedalieri strutturati per accogliere le persone con grave disabilità, con difficoltà di comunicazione o incapaci di collaborare ad esami clinici e strumentali.