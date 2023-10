Napoli, il ministro Zangrillo presenta il primo corso di formazione per i dirigenti

Perfezionare le conoscenze per far crescere futuri manager di successo. È questo l’obiettivo del primo corso di formazione dedicato ai dirigenti del Comune di Napoli. Percorso, realizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione in collaborazione con Palazzo San Giacomo ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, che farà di Napoli la prima città del Paese ad avere un programma formativo interamente dedicato alla formazione dei suoi dirigenti.

Il corso è stato presentato questo pomeriggio nella sala dei Baroni del Maschio Angioino dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi e la presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Paola Severino.

«La Pubblica amministrazione – ha detto il titolare del dicastero - anche alla luce della sfida del Pnrr ha bisogno di persone che non devono possedere soltanto una adeguata conoscenza della materia ma anche tutte quelle capacità che fanno davvero la differenza». «Investire in una formazione di alta qualità – ha proseguito Zangrillo augurando il suo personale «buon lavoro» ai docenti del corso e ai dirigenti del comune partenopeo presenti al Castel Nuovo - significa dotarli di tutte le competenze necessarie ad affrontare un percorso fatto di responsabilità, di risultati da conseguire, di scelte da intraprendere per far fronte alle grandi sfide che il Paese deve affrontare».

A ribadire l’importanza del progetto è stato anche il primo cittadino, Gaetano Manfredi, ricordando che si tratta di un esordio a tutti gli effetti: «E’ la prima volta che la Scuola nazionale fa un'azione del genere per un ente locale». «Il potenziamento della struttura comunale – osserva l’ex rettore federiciano - era un passaggio fondamentale del nostro programma di governo.

Il concorso svolto insieme al Formez ci ha consentito di inserire in organico 55 dirigenti e 832 dipendenti, e nuove assunzioni sono in cantiere. Un grande Comune ha bisogno di una macchina in grado di assicurare servizi agli utenti, fare programmazione e gestire i grandi investimenti previsti dal PNRR. Per questo abbiamo ritenuto opportuno un ulteriore passo quale il potenziamento della formazione della dirigenza in un’ottica manageriale: un'operazione per la quale potremo avvalerci dell’esperienza della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Il piano di formazione proseguirà per tutto il personale del Comune con l’obiettivo di rafforzarne le competenze».

Il percorso, in base alle esperienze maturate dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, si snoderà in due momenti chiave. Il primo mira a fare “team” attraverso speciali strumenti per favorire le relazioni tra i partecipanti al fine di costruire uno spirito di classe. Mentre il secondo step del programma, punta ad incrementare la capacità di aggregazione tra i partecipanti integrando nel processo di formazione anche dei momenti residenziali che saranno svolti nella della SNA di Caserta e l’annesso Centro Residenziale e Studi.

«La Scuola nazionale dell'amministrazione – assicura la presidente Severino - guiderà il programma di formazione per i dirigenti del Comune di Napoli con l'obiettivo di trasformare conoscenze specialistiche in leadership manageriale concreta. Lo faremo attraverso approcci innovativi e laboratori pratici per sviluppare capacità essenziali ad affrontare le sfide delle amministrazioni moderne e complesse».