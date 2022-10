Napoli, deruba anziana signora al quartiere Mercato e viene arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via di Lorenzo sono stati avvicinati da uno scooter con a bordo un giovane il quale ha raccontato di essere all’inseguimento di due persone che, poco prima, in corso Garibaldi avevano rapinato un’anziana signora del suo portafogli e che, successivamente, si erano date alla fuga. I poliziotti, pertanto, si sono diretti verso corso Garibaldi dove altri passanti hanno indicato la direzione di fuga dei due malviventi fino a quando, giunti in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, hanno raggiunto il giovane a bordo dello scooter che era al loro inseguimento che, nel frattempo, era riuscito a recuperare il portafogli e a restituirlo alla vittima.

Uno degli agenti, per le condizioni del traffico, è salito anch’egli a bordo del mezzo e, in via Padre Ludovico da Casoria, ha raggiunto e bloccato uno dei rapinatori, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. A.A.I, 33enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina.