Giornate salute al Plebiscito in migliaia per le visite gratis

Migliaia di persone in piazza Plebiscito per gli screening gratuiti offerti dalle Giornate della Salute seconda edizione di Salute per Tutti “𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗻𝗮𝗽𝗼𝗹𝗲𝘁𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲, 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗯𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲" organizzate dal Comune di Napoli con il patrocinio della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Asl Na1 centro, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, l’AOU Federico II e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, le Aziende Ospedaliere, gli Ordini Professionali, le Associazioni e Società Scientifiche, le Municipalità.

È stato un evento di grande importanza, fortemente voluto dal Sindaco di Napoli per i cittadini di tutte le età con screening gratuiti volti a diffondere la cultura del benessere fisico e mentale

«C’è grande bisogno di salute, ma soprattutto - afferma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - c’è grande bisogno di prossimità rispetto i cittadini che spesso, per varie difficoltà, non accedono ai servizi. Portiamo questo grande progetto in Piazza del Plebiscito per avvicinare ai cittadini i servizi che sono garantiti dalle Asl e dagli Ordini professionali, in modo da favorire le attività di screening e la prevenzione. È un segnale di grande civiltà in un momento in cui va sostenuto sempre di più il servizio sanitario universale con un accesso libero per tutti».



«Salute per tutti è anche l’espressione dei principi del nostro Servizio sanitario nazionale, nato per garantire a tutti gli individui che si trovano sul nostro territorio il diritto fondamentale alla tutela della salute, in maniera equa, uguale e universalistica.

Un grazie, dunque, a tutti i professionisti sanitari e sociosanitari, quindi ai nostri medici, ai nostri farmacisti, biologi, chimici, psicologi, infermieri, che ogni giorno animano il Servizio sanitario nazionale, garantendo tale diritto. Senza di loro, senza la loro competenza e abnegazione, non può esserci salute» dichiara Vincenzo Santagada assessore alla salute del Comune di Napoli e Presidente dell’ Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli.



«Federfarma Napoli non ha esitato ad aderire alla campagna di sensibilizzazione allo scopo di rilanciare con forza la prima forma di aiuto che è possibile dare alle vittime di violenza: il numero 1522 con il quale avviene la prima presa in carico della vittima di violenza» sostiene Riccardo Iorio presidente di Federfarma Napoli.

Durante la manifestazione l’ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, Federfarma Napoli e la fondazione dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli hanno promosso la Campagna di sensibilizzazione “Stop alla violenza sulle Donne”. Da oggi, infatti, nelle Farmacie di Napoli e provincia saranno disponibili locandine e volantini per informare e sensibilizzare i cittadini a segnalare violenze e abusi sulle donne. Il numero di riferimento è 1522, che ricordiamo è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità ed accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto indirizzando ai centri sul territorio più vicini.