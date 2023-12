Coperta vecchie per gli animali dei rifugi: raccolta a Torre del Greco

«Sta arrivando l’inverno: i cani e i gatti dei rifugi soffrono il freddo. Aiutali a sentire meno freddo e a far passar loro un caldo Natale». Sono le parole con le quali i volontari del corpo provinciale guardie ambientali volontarie di Napoli lanciano «Dona una coperta», l’iniziativa in programma domenica 17 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, nel piazzale San Francesco della chiesa di Sant’Antonio di Padova. È qui che chi vorrà potrà donare vecchie coperte, ma anche alimenti (cibo umido e secco per cani e gatti), cucce e medicinali per gli amici a quattro zampe meno fortunati.

«Le tue coperte vecchie non buttarle - spiegano gli organizzatori - serviranno a scaldare un cane o un gatto nelle notti più fredde.

Coperte (preferibilmente non trapunte e cuscini), asciugamani, lenzuola, tovaglie e tappeti sono utilissimi per i numerosi ospiti dei rifugi». Per chi farà il proprio dono è previsto un piccolo omaggio.

Sul manifesto fatto realizzare per l’occasione campeggia un cane accucciato ma ben riparato dal freddo e una frase: «Per te è una vecchia coperta, per me un caldo Natale».