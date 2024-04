Incidente a Torre del Greco: auto contro moto, morto 80enne

Era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale tra la sua Vespa e un'auto a Torre del Greco: morto un uomo di 80 anni.

L'anziano era stato coinvolto in un sinistro verificatosi mercoledì mattina nella zona di via Marconi, a ridosso dell'area dove insisteva il vecchio casello autostradale. Stando ad una prima ricostruzione (sul caso procedono polizia municipale e carabinieri), l'uomo sarebbe scivolato, a causa molto probabilmente anche dell'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta qualche ora prima, finendo contro una vettura che procedeva in senso opposto.

L'impatto era stato terribile e l'ottantenne era apparso subito in gravi condizioni. Soccorso dal 118, era stato trasportato all'ospedale Maresca, dove era stato sottoposto ad un intervento d'urgenza. L'uomo è deceduto senza mai riprendere conoscenza.