Rubavano bancomat nel centro Italia: sgominata banda nel giuglianese

Nella mattinata i carabinieri del nucleo investigativo di Siena e della compagnia di Montepulciano, hanno attuato un'ordinanza cautelare verso 10 persone nei comuni di Giugliano in Campania e San Cipriano D'Aversa. I 10 indiziati sono accusati di furto aggravato, rapina aggravata, resistenza al pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. 6 sono stati arrestati mentre 3 condotti agli arresti domiciliari.

8 risiedono in un campo rom nel giiuglianese ed erano già noti alle forze dell'ordine poichè indiziati per una serie di furti di “totem” bancomat attuati nel centro Italia. Le indagini, eseguite dalla compagnia di Montepulciano, sono partite da una rapina avvenuta nel settembre 2020 quando è stato rubato un totem bancomat contenente 52.000 euro in contanti. I dispositivi di sicurezza dei dintorni avevano mostrato movimenti sospetti da parte di due autovetture. Nei giorni successivi i carabinieri dell'arma di Siena e quelli della compagnia di Assisi hanno organizzato dei posti di blocco nel centro della città presso di un bancomat molto simile a quello rubato a Montepulciano.

La notte del 18 settembre la banda è stata colta in flagranza di reato, mentre caricava il bancomat su una delle auto. Dopo un folle inseguimento, le forze dell'ordine sono riuscite a recuperare la refurtiva mentre le auto sono state abbandonate. Le indagini, che si sono protratte fino a giugno 2021, si sono basate su tabulati telefoni, gps di una delle auto utilizzate dalla banda e da una serie di rilievi svolti sulle vetture utilizzate durante i furti. Ciò ha permesso di identificare i colpevoli. Al momento sono indiziate 12 persone, tutte residenti in Campania.