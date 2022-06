Guanti, mascherina e cappello: ecco i ladri messi in fuga dai residenti a Gragnano

Gragnano. Cappello con visiera abbassata, guanti per non lasciare impronte e mascherina. E ancora, maglie a maniche lunghe e pantaloni per nascondere eventuali tatuaggi.

È allarme furti a Gragnano, dove questa mattina intorno alle 11:30 alcuni residenti di un palazzo di via Castellammare hanno messo in fuga due ladri che stavano tentando di forza la porta d'ingresso di un appartamento. In quel momento in casa non erano presenti i proprietari, ma i vicini sono riusciti a mettere in fuga i due ladri.

Le telecamere di videosorveglianza del condominio hanno ripreso l'intera scena. I filmati saranno consegnati ai carabinieri per le indagini del caso.