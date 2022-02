Gragnano, scooter contro auto 37enne muore sul colpo

Tragico impatto tra un'auto e una moto a Gragnano, 37enne muore sul colpo. Ancora sangue sull'asfalto, stavolta lungo l'ex strada statale per Agerola, all'altezza di Gragnano. L'Honda Sh guidato da Antonino P., 37enne della Penisola Sorrentina, si è scontrato frontalmente con una Smart.

L'impatto tra i due veicoli è stato tremendo. Il 37enne è stato sbalzato ad una decina di metri dal suo scooter, mentre la vettura è andata in testacoda. Sul posto sono subito giunti i soccorsi, ma il personale di un'ambulanza del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del centauro. Ferito l'automobilista, che è ricoverato e non sarebbe in gravi condizioni. La Procura di Torre Annunziata ha sequestrato la salma del 37enne per l'autopsia. Sul posto, i carabinieri della stazione di Gragnano hanno effettuato i primi rilievi per capire la dinamica del tragico incidente.