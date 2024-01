“Grandi Ospedali” a Napoli per la sua terza edizione

L’evento nazionale “Grandi Ospedali” si ferma a Napoli per la sua terza edizione annuale dopo le tappe realizzate a Firenze nel 2022 e a Roma nel 2023.

L’edizione napoletana si terrà presso l’Ospedale Antonio Cardarelli e presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II il prossimo maggio, mentre domani 30 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 16:00 all’Ospedale Cardarelli, presso il Salone Moriello del Padiglione N si terrà il prologo dell’evento.

AORN Cardarelli e AOU “Federico II” di Napoli e con loro la Campania, saranno quest’anno il palcoscenico nazionale della Sanità italiana con l’organizzazione il 28 e il 29 Maggio 2024 degli Open Meetings dei Grandi Ospedali Italiani.

Una due giorni di lavori sui temi strategici che la sanità pubblica e privata devono affrontare e risolvere in maniera innovativa. L'obiettivo è trasformare la sanità migliorando la qualità dei servizi sociosanitari e della ricerca in maniera generalmente diffusa in tutte le Regioni italiane.

La giornata di domani 30 gennaio sarà un'anticipazione dell’appuntamento di maggio, la giornata di lavoro sarà articolata in due parti: la prima dedicata alla discussione dei risultati dei 31 Gruppi di lavoro degli Open Meetings che si sono svolti nel 2023 a Roma presso AOU Sant’Andrea e Policlinico Tor Vergata la seconda parte sarà un confronto sul programma 2024.