Gratteri: «Test psico-attitudinali ai magistrati? Anche per chi ha responsabilità di governo»

«Facciamo i test psico-attitudinali anche ai politici, e facciamo anche il narcotest e l'alcoltest». Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a margine di una conferenza stampa sui recenti arresti di camorra a Napoli.

«La giustizia non dimentica i delitti irrisolti. Giaccio fu torturato e sciolto nell'acido, i suoi resti vennero poi gettati in un fossato. Il nostro impegno è continuo» ha aggiunto Gratteri.

«La tecnologia in questa indagine, come per l'omicidio Manna che pure oggi ha avuto una svolta, si è rivelata fondamentale con immagini della videosorveglianza e i rilievi antropometrici» ha continuato il procuratore.