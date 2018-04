Martedì 24 Aprile 2018, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2018 14:32

GRUMO NEVANO - Cantiere in via Raffaele Chiacchio incrocio con via Battisti discarica di rifiuti a ciel sereno. Uno spettacolo davvero indecoroso. L’inciviltà di balordi che sversano in modo incontrollato anche in zone private, non è più tollerabile. I cumuli di rifiuti nascosti in buste grandi e nere, di dubbia provenienza sono nocivi alla salute dei cittadini, le cui abitazioni, affacciano sul cantiere. Sono stati proprio i cittadini della zona a segnare il problema, affinchè si bonifichi l’area.