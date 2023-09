Polizia di Stato e Guardia Costiera controlli a Mergellina

Nella giornata di giovedì, gli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario, finalizzato al contrasto del fenomeno di abusivismo, sul demanio marittimo nella zona di Mergellina.

Nel corso dell’attività un 47enne napoletano, con precedenti di polizia è stato denunciato per occupazione abusiva di spazio demaniale, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione, per aver installato manufatti abusivi nell’area adiacente allo specchio di acqua di via Caracciolo.

Al termine delle attività, gli operatori hanno ripristinato lo stato dei luoghi.