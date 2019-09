How dare you? Il global strike for climate arriva ad Anacapri

Venerdì 27 Settembre 2019, 14:31

Anacapri. Al grido di “Forza Greta, noi ci crediamo” e con striscioni alla mano dove campeggiava la scritta “How dare you ?” rifacendosi al discorso tenuto alle Nazioni Unite da Greta Thunberg, divenuta in pochi mesi la paladina mondiale delle speranze dei giovani contro il cambiamento climatico, il “global strike for climate”, lo sciopero globale per il clima, è approdato anche ad Anacapri.A scendere in Piazza decine di alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Vincenzo Gemito” guidati da insegnanti e genitori che hanno sfilato per le stradine del centro storico dalla Casa rossa a Piazza Cerio, fino a Piazza Vittoria, con striscioni alla mano. Un appuntamento lanciato dal movimento “Fridays For Future” per chiedere un forte impegno e una svolta della politica nella lotta ai cambiamenti climatici.La sensibilizzazione degli alunni alla tematica del clima è stata frutto di un lavoro portato avanti dalla dirigente scolastica Rossella Ingenito e dal corpo docenti che ha promosso degli incontri sulla sostenibilità ambientale, introducendo nella scuola “la merenda sostenibile”, che prevede un ridotto consumo di carne, di plastica, con cibo fatto in casa e a Km 0.