Domenica 7 Gennaio 2018, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 21:14

Sacchetti si, sacchetti no. A dirimere la querelle che da diversi giorni sta tenendo banco sulle pagine dei giornali ma anche sulle bacheche dei social ci ha pensato il cliente di un supermercato che, come si evince dalla foto che lui stesso si è fatto all'interno del reparto dedicato all'acquisto di frutta e verdura, ha pensato bene di pesare la merce non con gli ormai famosi sacchetti a pagamento bensì con i guanti messi a disposizione gratuitamente e sui quali ha apposto quindi lo scontrino recante l'importo da pagare.Una provocazione, forse, ma di certo la foto ha già fatto il giro del web e non sono in pochi quelli che lo stanno imitando, fosse solo per far sorridere gli amici tramite i propri profili social.«O' napulitan se fa sicc ma nunm mor!» spiega infatti l'utente che su Twitter ha postato la foto specificando anche che, semmai alla cassa dovessero ugualmente addebitare i due centesimi sarebbe lecito chiedere il rimborso.